Москва4 сенВести.Вооруженные силы (ВС) РФ поразили места сосредоточения большегрузной техники в селе Дачное Одесской области, сообщили в Минобороны России.
В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности поражены… в Одесской области в населенном пункте Дачное – места сосредоточения большегрузной техникиговорится в сообщении ведомства
В МО РФ уточнили, что большегрузы использовались для подвоза боеприпасов и материальных средств подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, поражены логистические центры в Киевской и Николаевской областях, сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск, а также сухогруз и танкер с военными грузами и горючим для ВСУ в акватории Черного моря.