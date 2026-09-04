Российская армия нанесла удар по местам сосредоточения большегрузов под Одессой ВС РФ нанесли удар по местам сосредоточения большегрузной техники под Одессой

Москва4 сен Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ поразили места сосредоточения большегрузной техники в селе Дачное Одесской области, сообщили в Минобороны России.

В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности поражены… в Одесской области в населенном пункте Дачное – места сосредоточения большегрузной техники говорится в сообщении ведомства

В МО РФ уточнили, что большегрузы использовались для подвоза боеприпасов и материальных средств подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, поражены логистические центры в Киевской и Николаевской областях, сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск, а также сухогруз и танкер с военными грузами и горючим для ВСУ в акватории Черного моря.