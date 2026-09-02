Российские войска нанесли удары по сухогрузам в Черном море МО: ВС РФ поразили сухогрузы в порту Черноморска и в акватории Черного моря

Москва2 сен Вести.Российские войска за день нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по объектам логистики Украины и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Были поражены сухогрузы с военным имуществом, вооружением и боеприпасами в порту Черноморск и акватории Черного моря, а также склады с военно-техническим имуществом в порту Одесса, сообщили в Минобороны РФ.

В течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: ... в порту "Черноморск" – морское судно типа "сухогруз" с военным имуществом для ВСУ говорится в сообщении оборонного ведомства

В акватории Черного моря, по данным министерства, было поражено еще одно судно типа "сухогруз", перевозившее вооружение и боеприпасы. Кроме того, в порту Одесса, как заявили в МО, были атакованы склады с военно-техническим имуществом.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли удары по трем логистическим и распределительному центрам в Одесской и Николаевской областях, а также в подконтрольном украинской армии городе Запорожье.