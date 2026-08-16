ВС РФ поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в порту Одесса

В порту Одесса поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ ВС РФ поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в порту Одесса

Москва16 авг Вести.Вооруженные силы России поразили сухогруз с военным имуществом, предназначенным для украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, российские войска утром нанесли групповой удар с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования, а также беспилотных летательных аппаратов большой дальности по объектам в Киеве, Кременчуге Полтавской области и Кривом Роге Днепропетровской области.

Кроме того, сегодня утром ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ говорится в заявлении

Ранее стало известно, что с начала июля российская армия поразила в черноморской акватории и украинских черноморских портах более 130 морских судов, задействованных для доставки грузов ВСУ.