Москва16 авгВести.Вооруженные силы России поразили сухогруз с военным имуществом, предназначенным для украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, российские войска утром нанесли групповой удар с применением высокоточного оружия наземного и воздушного базирования, а также беспилотных летательных аппаратов большой дальности по объектам в Киеве, Кременчуге Полтавской области и Кривом Роге Днепропетровской области.
Кроме того, сегодня утром ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУговорится в заявлении
Ранее стало известно, что с начала июля российская армия поразила в черноморской акватории и украинских черноморских портах более 130 морских судов, задействованных для доставки грузов ВСУ.