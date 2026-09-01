МО: ВС РФ ударили по логистическому центру с военными грузами в Одесской области

ВС РФ поразили логистический центр в Одесской области МО: ВС РФ ударили по логистическому центру с военными грузами в Одесской области

Москва1 сен Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ днем 1 сентября поразили логистический центр в населенном пункте Усатово Одесской области, сообщает Минобороны России.

Логистический центр был задействован для хранения военных грузов, уточнили в ведомстве. Удар нанесен беспилотниками.

Поражен логистический центр в населенном пункте Усатово Одесской области, задействованный для хранения и распределения грузов военного назначения говорится в сообщении МО

Российская армия продолжает нанесение групповых ударов по украинским логистическим объектам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Накануне ВС РФ ударили по логистическому центру "DHL Логистик" в Киевской области, где хранились беспилотники различного назначения.