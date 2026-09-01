Москва1 сенВести.Вооруженные силы (ВС) РФ днем 1 сентября поразили логистический центр в населенном пункте Усатово Одесской области, сообщает Минобороны России.
Логистический центр был задействован для хранения военных грузов, уточнили в ведомстве. Удар нанесен беспилотниками.
Поражен логистический центр в населенном пункте Усатово Одесской области, задействованный для хранения и распределения грузов военного назначенияговорится в сообщении МО
Российская армия продолжает нанесение групповых ударов по украинским логистическим объектам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Накануне ВС РФ ударили по логистическому центру "DHL Логистик" в Киевской области, где хранились беспилотники различного назначения.