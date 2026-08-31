ВС РФ нанесли удар по логистическому центру DHL в Киевской области Минобороны: ВС РФ нанесли удар по логистическому центру DHL в Киевской области

Москва31 авг Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ поразили логистический центр "DHL Логистик" в Киевской области, где хранились беспилотники различного назначения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотными летательными аппаратами поражены в Киевской области: логистический центр "DHL Логистик" в населенном пункте Погребы, складские помещения которого использовались для хранения беспилотных летательных аппаратов различного назначения и комплектующих к ним говорится в сообщении оборонного ведомства

Ранее в Минобороны заявили, что за сутки российские военные нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также логистическим центрам, которые, по данным ведомства, использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).