Москва21 июлВести.В Чернигове в результате удара реактивным беспилотником российских сил разрушено здание территориального центра комплектования (ТЦК, украинского аналога военкомата). Об этом сообщают украинские СМИ.
По данным Telegram-канала местного филиала Национальной общественной телерадиокомпании Украины, объект практически полностью разрушен. Спикер управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Ирина Корень уточнила, что в результате атаки серьезно пострадали стены здания, а перекрытия нескольких этажей были уничтожены. На месте возник пожар. В Черниговской области продолжает действовать воздушная тревога.
Издание "Страна" опубликовало кадры существенных разрушений и возгорания. В центральной части города, где расположено здание, видны обрушившиеся конструкции.
Ранее во вторник ВС РФ разбомбили резервуары для нефтепродуктов в Бахмаче Черниговской области.