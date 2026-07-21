Реактивный дрон ВС РФ нанес сокрушительный удар по зданию ТЦК в Чернигове В Чернигове реактивным дроном ВС РФ разрушено здание ТЦК

Москва21 июл Вести.В Чернигове в результате удара реактивным беспилотником российских сил разрушено здание территориального центра комплектования (ТЦК, украинского аналога военкомата). Об этом сообщают украинские СМИ.

По данным Telegram-канала местного филиала Национальной общественной телерадиокомпании Украины, объект практически полностью разрушен. Спикер управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Ирина Корень уточнила, что в результате атаки серьезно пострадали стены здания, а перекрытия нескольких этажей были уничтожены. На месте возник пожар. В Черниговской области продолжает действовать воздушная тревога.

Издание "Страна" опубликовало кадры существенных разрушений и возгорания. В центральной части города, где расположено здание, видны обрушившиеся конструкции.

Ранее во вторник ВС РФ разбомбили резервуары для нефтепродуктов в Бахмаче Черниговской области.