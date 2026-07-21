МО: "Герань" уничтожила резервуары для нефтепродуктов в Черниговской области

ВС РФ разбомбили резервуары для нефтепродуктов в Бахмаче Черниговской области МО: "Герань" уничтожила резервуары для нефтепродуктов в Черниговской области

Москва21 июл Вести.Расчет БПЛА ВС РФ уничтожил емкости для хранения горюче-смазочных материалов, сообщили в Минобороны РФ.

Резервуары были уничтожены в населенном пункте Бахмач Черниговской области.

В районе населенного пункта Бахмач в Черниговской области расчетом беспилотного летательного аппарата "Герань-4 Сикер" поражены резервуары для хранения нефтепродуктов говорится в сообщении МО РФ

Места хранения нефтепродуктов в результате удара оказались повреждены, возник сильный пожар.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области были поражены логистический центр ВСУ и электроподстанция110 кВ.