Москва21 июлВести.Расчет БПЛА ВС РФ уничтожил емкости для хранения горюче-смазочных материалов, сообщили в Минобороны РФ.
Резервуары были уничтожены в населенном пункте Бахмач Черниговской области.
В районе населенного пункта Бахмач в Черниговской области расчетом беспилотного летательного аппарата "Герань-4 Сикер" поражены резервуары для хранения нефтепродуктовговорится в сообщении МО РФ
Места хранения нефтепродуктов в результате удара оказались повреждены, возник сильный пожар.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области были поражены логистический центр ВСУ и электроподстанция110 кВ.