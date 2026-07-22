В Италии неизвестные расправились со спортивным журналистом Эспозито Неизвестные жестоко расправились со спортивным журналистом в Италии

Москва22 июл Вести.Итальянская полиция расследует дело о жестокой расправе над спортивным журналистом Луиджи Эспозито. Об этом сообщает телеканал Rai News.

Уточняется, что тело 53-летнего журналиста нашли в районе сельскохозяйственных угодий на юге Италии. По версии следствия, неизвестные сильно избили мужчину, после чего убили его и подожгли тело. Орудие убийства пока не обнаружено, личности нападавших уточняются, однако вскрытие тела журналиста уже было проведено.

Полиции известно, что Эспозито приехал на собственном автомобиле. Следователи исключили версию того, что расправа связана с профессиональной деятельностью. Подчеркивается, что правоохранители продолжают расследование инцидента несмотря на затруднения в виде отсутствующих в районе убийства камер наблюдения.

Эспозито жил в Салерно и был главным редактором интернет-издания Tutto Salernitana.

24 июня сообщалось, что 21-летний футболист-любитель Лоренцо Спасиано в итальянском Неаполе был убит после ожесточенной словесной стычки из-за нарушения правил во время игры в мини-футбол.