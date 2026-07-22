Москва22 июл Вести.Власти Германии разрешили заводу по производству ядерного топлива в Лингене, расположенном в Нижней Саксонии, расширить производство с использованием технологий, связанных с Росатомом. Об этом сообщает газета Zeit со ссылкой на Министерство окружающей среды федеральной земли.

По данным издания, предприятие теперь сможет выпускать тепловыделяющие элементы российского типа. В министерстве окружающей среды Нижней Саксонии сообщили, что одобрили расширение завода при условии соблюдения строгих требований безопасности.

Оператором предприятия является компания Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF), которая входит во французский концерн Framatome и работает в сфере атомной энергетики. ANF намерена производить шестиугольные топливные элементы для атомных электростанций российского образца. Для этого планируется использовать технологию российского атомного концерна ТВЭЛ, входящего в госкорпорацию "Росатом".

9 июля генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что при желании Германия могла бы создать собственное ядерное оружие за несколько месяцев. По его словам, Берлин обладает всеми необходимыми материалами и технологиями для создания ядерного оружия.

Позже в Службе внешней разведки РФ заявили, что желание Берлина получить прямой доступ к ядерному оружию вызывает крайнюю обеспокоенность в Европе. Так, особую настороженность у западных партнеров Германии вызывают работы в особо чувствительных областях – в частности, в сфере специального материаловедения, физики ударных волн, а также ядерной и нейтронной физики.