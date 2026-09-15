Военкор Коц: удар по судну "ро-ро" в Черноморске был нанесен неслучайно

Неслучайный выбор: почему удар по "ро-ро" в Черноморске стал важным шагом Военкор Коц: удар по судну "ро-ро" в Черноморске был нанесен неслучайно

Москва15 сен Вести.Российские военные нанесли удары по логистической инфраструктуре Украины, выбрав в качестве целей распределительный центр под Одессой и суда в Черноморске. Военный корреспондент KP.RU Александр Коц проанализировал эти удары, объяснив, почему они имеют стратегическое значение.

По его данным, в районе Великой Балки, что в 15 километрах от Одессы, выгорел крупный логистический центр. Этот объект, расположенный в складском поясе у выездов из города, служил перевалочным пунктом для импортных грузов, которые затем распределялись по территории Украины. В Черноморске были поражены сухогруз и судно типа "ро-ро", уже загруженные для нужд ВСУ.

Коц особо отметил выбор цели типа "ро-ро". Такой паром не нуждается в крановом оборудовании: достаточно аппарели на причал, чтобы колесная техника, тягачи и платформы сошли своим ходом.

Когда портовое крановое хозяйство уже прорежено предыдущими заходами, именно „ро-ро“ остается рабочей дверью. Ее и прикрыли пояснил военкор

Он также подчеркнул, что удар по распределительному центру в Великой Балке — это не просто уничтожение склада, а лишение противника уже собранной партии грузов.

Попадание в распределительный центр отнимает то, что противник сам заботливо собрал в одну точку приводит Коц

По его словам, если попадание в эшелон уничтожает лишь одну партию, то удар по центру распределения наносит ущерб всей логистической цепочке снабжения ВСУ.