Коц: за 5 суток ударов по Украине выведено из строя около 400 тыс. кв. м складов

Коц рассказал, как ВС РФ парализовали складскую логистику Украины Коц: за 5 суток ударов по Украине выведено из строя около 400 тыс. кв. м складов

Москва31 авг Вести.Военный корреспондент KP.RU Александр Коц подвел итоги серии массированных ударов по объектам инфраструктуры Украины. Основной целью стали складские комплексы и логистические центры в Киевской и Одесской областях.

По данным украинских источников, за пять дней атак было выведено из строя примерно 400 тысяч квадратных метров складских помещений, из которых до 100 тысяч — дефицитные холодильные мощности. В результате разрыва логистических цепочек в Киеве и Львове уже наблюдается опустение полок в магазинах, что является следствием нарушения поставок, а не отсутствия товаров как таковых.

В Киевской области под удары попали склады крупных торговых сетей. В Броварском районе повреждены складские здания и торговое заведение, в Бориспольском — три складских корпуса и многоквартирный дом. В селе Погребы зафиксирован масштабный пожар на складах, предположительно сети АТБ. Компания VARUS официально подтвердила повторную атаку на свой склад в ночь на 31 августа: "склад в Киевской области атакован повторно, значительная часть товарных запасов уничтожена или повреждена". Персонал не пострадал, но компания предупредила о задержках поставок.

В Одесской области поражен терминал "Новой почты" в селе Нерубайское — зафиксировано частичное разрушение здания и пожар. Также реактивный беспилотник нанес удар по пункту пропуска Кучурган на границе с Молдовой. При этом объекты генерации электроэнергии не пострадали.

По оценке Коца, нынешняя "складская кампания" уже принесла измеримый результат: украинская логистика оказалась серьезно дезорганизована, что создает дополнительные проблемы для киевского режима в преддверии осенне-зимнего периода.