ВС РФ поразили порты Украины и суда с грузами для ВСУ

ВС РФ поразили логистический центр, сухогруз и паром в Одесской области ВС РФ поразили порты Украины и суда с грузами для ВСУ

Москва15 сен Вести.Российские военнослужащие поразили три важных для Вооруженных сил Украины объекта в Одесской области: логистический центр, сухогруз и паром. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удары были нанесены в ночь на 15 сентября. Атаки совершались при помощи беспилотников.

В результате поражены: в Одесской области - логистический центр в населенном пункте Великая Балка, обеспечивающий хранение и распределение военных грузов, поступающих на Украину из-за границы говорится в заявлении ведомства

В Черноморске атакован порт; там поражены сухогруз и паром, которые доставляли грузы для обеспечения нужд армии киевского режима.