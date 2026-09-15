Москва15 сенВести.Российские военнослужащие поразили три важных для Вооруженных сил Украины объекта в Одесской области: логистический центр, сухогруз и паром. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Удары были нанесены в ночь на 15 сентября. Атаки совершались при помощи беспилотников.
В результате поражены: в Одесской области - логистический центр в населенном пункте Великая Балка, обеспечивающий хранение и распределение военных грузов, поступающих на Украину из-за границыговорится в заявлении ведомства
В Черноморске атакован порт; там поражены сухогруз и паром, которые доставляли грузы для обеспечения нужд армии киевского режима.