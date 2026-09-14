Освобожденные из плена россияне сообщили о связи боевиков с Украиной и Францией

Освобожденные из плена в Африке россияне рассказали, кто стоит за боевиками Освобожденные из плена россияне сообщили о связи боевиков с Украиной и Францией

Москва14 сен Вести.Россияне Александр Ефремов и Василий Нагалев, освобожденные из плена боевиков в Сахаре, заявили, что за захватившими их террористами стоят Франция и Украина.

Ефремов и Нагалев попали в засаду на границе с Алжиром в июле 2024 года и провели в плену 755 дней. По словам Ефремова, на вопрос о том, кто стоит за боевиками, ответ очевиден: "Ну кто, французы, кто еще".

Нагалев также связал боевиков с Францией и Украиной, добавив, что к ним относятся и другие силы, не поддерживающие Россию.

Освобожденные в разговоре с RT рассказали об условиях содержания. По словам Ефремова, все 755 дней они провели на цепях и практически не представляли, что будет дальше. Нагалев отметил, что особенно тяжело было переносить жару и змей. Поначалу пленным выдавали по 1,5 литра воды на двоих в сутки, позднее ее количество увеличили, однако качество воды ухудшилось.

Ефремов также рассказал, что боевики крайне редко позволяли им помыться и постирать одежду.

Отвязывали, может быть, раз в 2-3 месяца - постираться, помыться, искупаться, но на это давалось минут 15-20 сообщил он

По его словам, после длительного пребывания на цепях пленным было трудно даже ходить, поскольку ноги переставали слушаться.

Россияне попали в плен в июле 2024-го во время боев под Тинзауатеном на севере Мали. Освободить их удалось при участии Главного управления Генштаба и Африканского корпуса Минобороны России. Ефремов и Нагалев уже сообщили, что планируют участвовать в Специальной военной операции на Украине.