"Цепи на ногах": бойцы рассказали об условиях содержания в плену в Мали В Россию из плена вернулись два бойца Африканского корпуса

Москва14 сен Вести.Держали на цепи круглосуточно и редко отпускали помыться. Об этом рассказал ИС "Вести" один из освобожденных из плена в Мали Александр.

По его словам, в плену он находился 755 дней без связи с внешним миром.

Цепи на ногах больше всего доставили неудобства. 755 дней цепи были круглосуточно на ногах. Отвязывали где-то, может быть, раз в два-три месяца, это так постираться там, если что, помыться, искупаться. Но на это давалось минут 15-20, потому что они нас боялись. Ты начинаешь ходить — ноги не слушаются. Как пьяный, получается, ходишь отметил Александр

Граждане РФ Александр и Василий попали в плен в июле 2024-го во время боев под Тинзауатеном на севере Мали. Освободить россиян удалось при участии Главного управления Генштаба и Африканского корпуса Минобороны России. Они уже сообщили, что планируют участвовать в Специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

Ранее также сообщалось, что правительство Нигера выразило признательность России за содействие стабилизации обстановки во время попытки мятежа в конце августа.