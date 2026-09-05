Власти Нигера поблагодарили РФ за поддержку во время попытки мятежа в августе

Нигер поблагодарил Россию за помощь в ходе попытки мятежа в августе Власти Нигера поблагодарили РФ за поддержку во время попытки мятежа в августе

Москва5 сен Вести.Правительство Нигера выразило признательность России за содействие стабилизации обстановки во время попытки мятежа в конце августа. Об этом заявил пресс-секретарь кабмина Сумана Бубакар.

Представитель властей отметил, что Москва с начала событий продемонстрировала солидарность с народом и государственными институтами Нигера, передает телеканал RTN.

Кроме того, Бубакар обвинил французские власти в организации и поддержке попытки этого путча, заявив о причастности к ней международной сети. Он подчеркнул, что группировку мятежников возглавляет режим президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее посол России в Нигере Виктор Воропаев заявил, что Африканский корпус Минобороны России получил от военных Нигера просьбу помочь с подавлением мятежа в столице страны Ниамее.

В ночь с 28 на 29 августа группа нигерских военных подняла мятеж в Ниамее, в ходе которого предприняла попытку удержать несколько сослуживцев на авиабазе в столице.