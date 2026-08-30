СМИ сообщили о десятках задержанных после подавления мятежа в Нигере AP: власти Нигера после подавления мятежа задержали десятки военных

Москва30 авг Вести.Десятки военнослужащих задержаны после подавления попытки мятежа в столице Нигера Ниамее. Об этом сообщило Associated Press (AP).

Как пишет издание, государственная телерадиокомпания RTN показала кадры с десятками задержанных, большинство из которых – молодые военнослужащие.

Агентство AFP в свою очередь утверждает, что несколько участников мятежа погибли во время операции президентской гвардии по возвращению контроля над военно-воздушной базой 101. Официальных данных о числе погибших, раненых и задержанных власти страны пока не приводили.

Мятеж начался в ночь с 28 на 29 августа. По словам министра национальной обороны Нигера Салифу Моди, группа военнослужащих попыталась удержать сослуживцев на базе 101 и открыла огонь по нескольким стратегическим объектам Ниамея.

Столкновения продолжались несколько часов в разных районах столицы, после чего силы безопасности взяли ситуацию под контроль.

Посол России в Нигере Виктор Воропаев ранее заявлял, что нигерские военнослужащие обратились за помощью к Африканскому корпусу, дислоцированному на базе 101. По его словам, мятеж носил организованный характер.