Военные Нигера попросили Африканский корпус МО РФ помочь подавить мятеж в стране Военные Нигера попросили Африканский корпус МО РФ помочь подавить мятеж в Ниамее

Москва29 авг Вести.Африканский корпус Минобороны России получил от военных Нигера просьбу помочь с подавлением мятежа в столице страны Ниамее. Об этом ТАСС заявил посол России в Нигере Виктор Воропаев.

В ночь с 28 на 29 августа группа нигерских военных подняла мятеж в Ниамее, в ходе которого предприняла попытку удержать несколько сослуживцев на авиабазе в столице.

По информации посольства России, среди мятежников есть молодые офицеры, прибывшие из регионов Тиллабери и Досо, которые попытались захватить ряд важных объектов в столице.

В частности, злоумышленники пытались взять под контроль национальное телевидение, а также гостиницу Bravia, куда для участия в первой сессии парламента стран Конфедерации государств Сахеля (АГС) прибыли депутаты. Ни одна из этих акций не увенчалась успехом.

В настоящий момент из-за мятежа рейсы в аэропорту Ниамея отменены, вооруженные столкновения в столице продолжаются, мятежников принуждают сложить оружие.

Командование военно-воздушной базы, расположенной на территории аэропорта [Ниамеи], обратилось к руководству Африканского корпуса оказать содействие в нейтрализации мятежников рассказал посол России

Ранее нигерские боевики убили 18 жандармов во время атаки в регионе Досо.