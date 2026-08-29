Москва29 авгВести.Силы обороны и безопасности Нигера в ночь на субботу подавили попытку группы военных осуществить мятеж в столице Ниамее, заявило Минобороны страны. Текст заявления привело Нигерское агентство печати.
По информации министерства, в ночь с пятницы на субботу группа военных, нарушивших воинскую дисциплину, предприняла попытку удержать несколько сослуживцев на авиабазе в столице Нигера и атаковала городские стратегические объекты.
Силы обороны и безопасности страны локализовали этот мятеж и постепенно восстанавливают контроль над объектами.
Власти Нигера призвали граждан сохранять спокойствие.