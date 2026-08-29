Москва29 авгВести.В нескольких районах столицы Нигера - Ниамее - слышны непрерывная стрельба и звуки взрывов, передает Reuters со ссылкой на сообщения очевидцев.
Обстоятельства происходящего в столице Нигера пока не установлены.
Агентство не располагает сведениями о возможных причинах инцидента, его характере и вероятных последствиях.
Официальных сообщений от властей, а также информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Ранее в результате вооруженного нападения на юго-западе Нигера погибли 18 жандармов.