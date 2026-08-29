В столице Нигера слышны звуки стрельбы и взрывов

Reuters сообщил о стрельбе и взрывах в столице Нигера В столице Нигера слышны звуки стрельбы и взрывов

Москва29 авг Вести.В нескольких районах столицы Нигера - Ниамее - слышны непрерывная стрельба и звуки взрывов, передает Reuters со ссылкой на сообщения очевидцев.

Обстоятельства происходящего в столице Нигера пока не установлены.

Агентство не располагает сведениями о возможных причинах инцидента, его характере и вероятных последствиях.

Официальных сообщений от властей, а также информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Ранее в результате вооруженного нападения на юго-западе Нигера погибли 18 жандармов.