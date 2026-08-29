Москва29 авгВести.Вооруженные люди попытались попасть на территорию отеля в столице Нигера Ниамее, где временно размещены и работают сотрудники российского посольства. Об этом сообщил глава дипмиссии РФ Виктор Воропаев ТАСС.
Кроме того, в этой гостинице размещены депутаты, прибывшие для участия в первой сессии парламента стран Конфедерации государств Сахеля.
Была попытка проникновения на территорию гостиницы вооруженных людей, но она была отбитасказал Воропаев
Вечером в пятницу посол принял участии в торжественном ужине для прибывших на парламентскую сессию депутатов, ночью он слышал продолжительную стрельбу, говорится в материале.