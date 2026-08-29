Посол в Нигере: вооруженные люди пытались попасть в отель, где были дипломаты РФ

Вооруженные люди пытались проникнуть в отель Ниамеи, где размещены дипломаты РФ Посол в Нигере: вооруженные люди пытались попасть в отель, где были дипломаты РФ

Москва29 авг Вести.Вооруженные люди попытались попасть на территорию отеля в столице Нигера Ниамее, где временно размещены и работают сотрудники российского посольства. Об этом сообщил глава дипмиссии РФ Виктор Воропаев ТАСС.

Кроме того, в этой гостинице размещены депутаты, прибывшие для участия в первой сессии парламента стран Конфедерации государств Сахеля.

Была попытка проникновения на территорию гостиницы вооруженных людей, но она была отбита сказал Воропаев

Вечером в пятницу посол принял участии в торжественном ужине для прибывших на парламентскую сессию депутатов, ночью он слышал продолжительную стрельбу, говорится в материале.