Посол РФ в Нигере считает попытку мятежа в стране организованной Посол России в Нигере назвал попытку мятежа в стране организованными действиями

Москва30 авг Вести.Мятеж военных в Нигере не был спонтанным, их действия носили организованный характер. Об этом заявил в беседе с RT посол России в Нигере Виктор Воропаев.

Дипломат отметил, что стрельба была слышна в нескольких районах города и в районе аэропорта.

На мой личный взгляд, все-таки это были организованные действия ... мятежники попытались захватить телевидение, и на какое-то очень короткое время это удалось сделать, поэтому можем говорить об организованном характере происходящих атак сказал Воропаев

Посол также упомянул о попытке проникновения мятежников на территорию гостиницы Bravia, где расположено посольство России в Нигере. Однако она была успешно отражена силами безопасности.

Ранее стало известно, что в ночь с 28 на 29 августа группа нигерских военных подняла мятеж в Ниамее, в ходе которого предприняла попытку удержать несколько сослуживцев на авиабазе в столице. Российский посол в Нигере Виктор Воропаев рассказал, что Африканский корпус Минобороны РФ получил от военных Нигера просьбу помочь с подавлением мятежа в столице страны Ниамее.