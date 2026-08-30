Москва30 авг Вести.Международный аэропорт столицы Нигера Ниамея продолжает работу после попытки мятежа на расположенной поблизости от него военной базе, сообщило Национальное агентство гражданской авиации страны.

Деятельность, связанная с авиационной эксплуатацией, продолжается в нормальном режиме на всей территории аэропорта приводит портал ActuNiger заявление директора агентства Амаду Уссейни Ибрагима

Ранее стало известно, что силы обороны и безопасности Нигера подавили попытку группы военных осуществить мятеж в столице Ниамее. По данным Минобороны страны, в ночь на 29 августа группа военнослужащих, нарушивших воинскую дисциплину, предприняла попытку удержать несколько сослуживцев на авиабазе в столице Нигера и атаковала городские стратегические объекты.

Как сообщил глава российского посольства Виктор Воропаев, вооруженные люди также пытались попасть на территорию отеля в столице Нигера, где временно размещены и работают сотрудники дипмиссии. Он добавил, что в гостинице также находились депутаты, прибывшие для участия в первой сессии парламента стран Конфедерации государств Сахеля.