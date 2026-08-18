Москва18 авг Вести.Аэропорт Нижнего Новгорода в ночь на 18 августа принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщает Росавиация. Соответствующая информация была опубликована в канале МАХ в 01.07 по московскому времени.

В ведомстве подчеркнули, что подобная модель работы была принята в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Потенциальных пассажиров при этом предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов и предложили уточнять статус необходимого рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.