Москва11 авгВести.Утром во вторник, 11 августа, аэропорт Нижнего Новгорода из-за ограничений начал обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниотмечается в сообщении, которое было опубликовано в 03.17 по московскому времени
В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.