Аэропорт Нижнего Новгорода обслуживает рейсы по согласованию Из-за ограничений аэропорт Нижнего Новгорода обслуживает рейсы по согласованию

Москва11 авг Вести.Утром во вторник, 11 августа, аэропорт Нижнего Новгорода из-за ограничений начал обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 03.17 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.