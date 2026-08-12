Москва12 авг Вести.Нижегородский аэропорт Чкалов из-за ограничений начал обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.

Аэропорт Чкалов принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани