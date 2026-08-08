Росавиация: нижегородский аэропорт Чкалов отправляет рейсы по согласованию Аэропорт Нижнего Новгорода отправляет самолеты по согласованию

Москва8 авг Вести.Нижегородский аэропорт Чкалов отправляет самолеты по согласованию. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Чкалов принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отметила пресс-служба ведомства в МАХ

Как уточняется, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус своего рейса на официальном сайте аэропорта.

Ранее сообщалось, что на территории Нижегородской области зафиксирована беспилотная опасность.