Москва5 авгВести.Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Данное сообщение появилось в мессенджере MAX в 18.26 по московскому времени.
Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваниотмечается в сообщении
Расписание рейсов может меняться. Информацию можно уточнить с помощью онлайн-табло.