Аэропорт в Нижнем Новгороде отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт в Нижнем Новгороде перешел на работу по согласованию Аэропорт в Нижнем Новгороде отправляет рейсы по согласованию

Москва5 авг Вести.Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Данное сообщение появилось в мессенджере MAX в 18.26 по московскому времени.

Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани отмечается в сообщении

Расписание рейсов может меняться. Информацию можно уточнить с помощью онлайн-табло.