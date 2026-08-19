Аэропорт Нижнего Новгорода работает по согласованию Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва19 авг Вести.Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, об этом сообщает Росавиация, соответствующий текст был опубликован в канале ведомства в МАХ после полуночи 20 августа.

Там отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией возмодны корректировки в расписании рейсов. Пассажиры могут узнать информацию о своем рейсе, воспользовавшись услугами онлайн-табло аэропорта.

В Росавиации также уточнили, что меры по согласованию приняты для обеспечения безопасности полетов. Другие подробности не приводятся.