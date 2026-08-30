Москва30 авг Вести.Действия военнослужащих, поднявших мятеж в Нигере и предпринявших попытку дестабилизации страны, являются предательством.

Об этом говорится в заявлении Конфедерации государств Сахеля (КГС), в которую входят Буркина-Фасо, Мали и Нигер.

Конфедерация государств Сахеля стала объектом предательства со стороны группы военнослужащих, причастных к попытке дестабилизации приводит ТАСС заявление объединения

КГС подчеркнула, что благодаря мужеству и профессионализму лояльных республиканских сил новая попытка была локализована и сорвана.

Объединение подтвердило безоговорочную поддержку властей Нигера и отметило "лояльность, мужество и чувство долга" работников сил обороны и безопасности. Кроме того, оно призвало население сохранять бдительность перед лицом попыток дезинформации и дестабилизации.

Ранее сообщалось, что силы обороны и безопасности Нигера подавили попытку группы военных осуществить мятеж в столице Ниамее. По данным Минобороны страны, в ночь на 29 августа группа военнослужащих, нарушивших воинскую дисциплину, предприняла попытку удержать несколько сослуживцев на авиабазе в столице Нигера и атаковала городские стратегические объекты.

По словам главы российского посольства в Нигере Виктора Воропаева, вооруженные люди также пытались попасть на территорию отеля в столице страны, где временно размещены и работают сотрудники дипмиссии. Он добавил, что в гостинице также находились депутаты, прибывшие для участия в первой сессии парламента стран Конфедерации государств Сахеля.