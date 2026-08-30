Москва30 авгВести.Африканский корпус Минобороны помог законной власти в Нигере отразить атаку антиправительственных сил. Об этом сообщили в МИД РФ.
Уточняется, что европейские метрополии продолжают подстрекать экстремистов на территориях стран африканского континента.
Эти нападения были отбиты национальными войсками при содействии военнослужащих Африканского корпуса Минобороны Россииговорится в публикации пресс-службы ведомства
Ранее в Конфедерации государств Сахеля заявили, что действия военнослужащих, поднявших мятеж в Нигере и предпринявших попытку дестабилизации страны, являются предательством.