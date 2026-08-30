МИД РФ рассказал об участии Минобороны в поддержке законной власти в Нигере МИД РФ: Африканский корпус Минобороны помог защитить суверенитет Нигера

Москва30 авг Вести.Африканский корпус Минобороны помог законной власти в Нигере отразить атаку антиправительственных сил. Об этом сообщили в МИД РФ.

Уточняется, что европейские метрополии продолжают подстрекать экстремистов на территориях стран африканского континента.

Эти нападения были отбиты национальными войсками при содействии военнослужащих Африканского корпуса Минобороны России говорится в публикации пресс-службы ведомства

Ранее в Конфедерации государств Сахеля заявили, что действия военнослужащих, поднявших мятеж в Нигере и предпринявших попытку дестабилизации страны, являются предательством.