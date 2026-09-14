Мать вернувшегося из плена бойца СВО рассказала о пережитом сыном Вернувшийся из плена боец ВС РФ пережил пытки и вымогательство

Москва14 сен Вести.Мать российского военнослужащего Александра, которого искали девять месяцев и считали погибшим в зоне специальной военной операции, рассказала корреспонденту RT о возвращении сына домой после августовского обмена.

По словам женщины, сын находился в украинском плену, где подвергался пыткам. С неизвестного номера ей присылали снимки раненого Александра с изувеченными ногами и следами ожогов, требуя выкуп в размере 200 тысяч рублей за его освобождение.

Мать обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека Яне Лантратовой, передав всю переписку и фотоматериалы. После привлечения к вопросу Министерства обороны и Международного Комитета Красного Креста бойца удалось включить в списки на обмен и вернуть в Россию.