Москва29 авг Вести.Российский омбудсмен Яна Лантратова встретилась с бойцами Вооруженных сил России, вернувшимися из украинского плена. О своих эмоциях от встречи она рассказал ИС "Вести".

Сегодня мы с командой посетили госпиталь, где находятся наши бойцы, участники специальной военной операции, кадровые офицеры. Также те бойцы, которых нам удалось вместе с Министерством обороны, профильными спецслужбами, вернуть из плена. И каждая история, человеческая жизнь, она уникальная заявила Лантратова.

Она добавила, что при обходе палат беседовала с бойцами, которые передавали ей благодарности и различные просьбы.

Мы обошли сегодня палаты, поговорили с нашими бойцами. У каждого есть своя какая-то история. Один человек, он из Курской области. И у него была просьба помочь собрать детей к началу учебного года. И вот буквально вчера мы провели большую гуманитарную акцию, направили из Дома прав человека гуманитарную помощь для детей Курской и Белгородской областей, и она уже доставлена. … А в другой … истории нужна была газификация, и вице-губернатор Тульской области тут же отреагировала, взяла эту историю на контроль, и уже идет процесс. подчеркнула Лантратова

Она также отметила, что видит объединение всего общества для достижения цели.

Я вижу, насколько общество сплотилось и объединилось здесь в тылу. Потому что это приоритет, приоритет для президента, для всей команды президента и, безусловно, для института уполномоченного по правам человека. И мы видим, как мы все объединяемся, и такая взаимопомощь друг другу для того, чтобы наши ребята, которые находятся там, чувствовали, что государство находится рядом с семьями и будет делать все необходимое, чтобы помочь подчеркнула Лантратова

Ранее омбудсмен рассказала, что на Украине существуют специальные пыточные подвалы для военнопленных из РФ. По ее словам, российские пленные могут проводить там по несколько месяцев.