Мирошник: Запад выдает Киеву индульгенцию за совершение преступлений Мирошник: Киев получил от Запада индульгенцию на преступления

Москва12 сен Вести.Запад снисходительно относится к серьезнейшим нарушениям Киевом международного гуманитарного права, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью ТАСС.

Мы располагаем данными о серьезнейших нарушениях норм международного гуманитарного права. При этом западники смотрят на это сквозь пальцы, игнорируют и говорят: "Это не та тема, которую мы хотим обсуждать". Поэтому, к сожалению, это констатация пренебрежительной позиции, двойственного подхода и попытки дать индульгенцию на преступления приводит ТАСС слова Мирошника

Западный подход означает, что мир начинает делиться на первую категорию и вторую, на титульных и нетитульных, заявил посол.

По его словам, на Украине созданы десятки секретных тюрем, в которых содержат в нечеловеческих условиях и подвергают пыткам российских военнопленных.