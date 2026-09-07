Москва7 сенВести.На Украине действуют десятки секретных тюрем, и их количество может еще увеличиться. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
В беседе с РИА Новости он отметил, что подобные объекты находятся в серой зоне и на них не распространяются нормы права.
Десятки секретных тюрем… установить, что там люди могут выжить, это далеко не фактсказал Мирошник
Ранее он отметил, что киевский режим не дает международным организациям допуск к своим секретным тюрьмам.
По словам посла, военнопленных, находящихся на этих объектах, пытают высоким током и натравливают на них собак. Мирошник подчеркнул, что спецслужбы Украины без стеснения проявляют свои садистские наклонности.