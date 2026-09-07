Мирошник рассказал о десятках секретных тюрем в Украине Мирошник заявил, что десятки тайных тюрем находятся на территории Украины

Москва7 сен Вести.На Украине действуют десятки секретных тюрем, и их количество может еще увеличиться. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В беседе с РИА Новости он отметил, что подобные объекты находятся в серой зоне и на них не распространяются нормы права.

Десятки секретных тюрем… установить, что там люди могут выжить, это далеко не факт сказал Мирошник

Ранее он отметил, что киевский режим не дает международным организациям допуск к своим секретным тюрьмам.

По словам посла, военнопленных, находящихся на этих объектах, пытают высоким током и натравливают на них собак. Мирошник подчеркнул, что спецслужбы Украины без стеснения проявляют свои садистские наклонности.