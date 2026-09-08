Мирошник: Украина относится к обмену пленными, как к торговле на "Привозе" Мирошник считает, что Украину не интересуют свои военнопленные-рядовые

Москва8 сен Вести.Украина регулярно манипулирует в ситуации с обменом военнопленными — рядовые ее вообще не интересуют. Об этом заявил журналистам посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Что касается военных, это крайне важный путь, но мы сталкиваемся с регулярным манипуляциями, потому что иногда украинская сторона, к примеру, к обмену пленными относится как к торговле на "Привозе". То есть, когда они говорят, этих хотим, а этих не хотим, пожалуйста, нам подороже заверните, а рядовые нас вообще не интересуют заявил Мирошник

По словам посла, у России есть списки сотен украинских военнопленных, которые Киев не интересуют в принципе. Эти солдаты годами содержатся в России и за счет России. При этом российская сторона прикладывает максимум усилий для того, чтобы забрать из украинских казематов всех своих солдат независимо от звания, подчеркнул Мирошник.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, в настоящее время ведется работа над деталями следующего большого обмена между Россией и Украиной.