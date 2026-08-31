Лантратова заявила о работе над большим обменом военнопленными с Украиной

Лантратова сообщила о работе над новым обменом пленными с Украиной Лантратова заявила о работе над большим обменом военнопленными с Украиной

Москва31 авг Вести.В настоящее время ведется работа над деталями следующего большого обмена между Россией и Украиной.

Об этом сообщила в беседе с "Известиями" уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Сейчас мы работаем над деталями следующего большого обмена. Я продолжу эту работу, пока домой не вернутся все военнопленные и гражданские, удерживаемые киевским режимом сказала Лантратова

Омбудсмен подчеркнула, что РФ ведет непрерывный переговорный процесс с украинской стороной - уточняются списки военнопленных, а также прорабатывается сам механизм каждой процедуры. Кроме того, Лантратова отметила, что ведется розыск пропавших без вести, а также обмен посылками и письмами от родных.

По словам омбудсмена, по некоторым вопросам договоренности достигаются достаточно быстро, но при этом Украина продолжает выдвигать требования, которые неприемлемы для России.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова встретилась с бойцами Вооруженных сил России, вернувшимися из украинского плена. При обходе палат она побеседовала с бойцами, которые передавали ей благодарности и различные просьбы. По мнению Лантратовой, общество сплотилось в тылу.