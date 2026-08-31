Москва31 авг Вести.Киевский режим отказывается забирать огромное число тел погибших украинских солдат, пытается скрыть данные о потерях и не желает выплачивать компенсации семьям погибших.

Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что Киев максимально растягивает процесс с целью усложнить процедуру выплаты денег.

Мы предлагали украинской стороне прийти самим забрать тела, сделать гуманитарную паузу для того, чтобы они могли забрать тела своих военных, потому что их было очень много. Но Киев такого рода гуманитарные предложения с нашей стороны принимает только в самом крайнем случае сказал Мирошник

Ранее китайский портал Sohu сообщил, что семьи граждан Колумбии, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ, требуют от Киева компенсаций и помощи в поисках тел погибших родственников.

Между тем пленный Александр Кривенко отметил, что украинские эвакуационные команды обливали кислотой тела колумбийских наемников и сжигали их.