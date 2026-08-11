Москва11 авгВести.Украинские эвакуационные команды обливали кислотой тела колумбийских наемников, а затем сжигали их. Об этом рассказал попавший в плен военных ВСУ Александр Кривенко.
По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о большом количестве тел погибших.
Когда приезжала эвак (эвакуационная команда - прим. ред.), забирали трупы, сжигали их, кислотой обливали трупысказал пленный
Ранее сообщалось, что украинские боевики уничтожили при помощи беспилотников группу иностранных наемников, которые сдались в плен российской армии в Запорожской области.