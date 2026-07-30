ВСУ перед бегством из населенного пункта сожгли останки своих сослуживцев ВСУ перед бегством из Малой Слободки подожгли останки собственных побратимов

Москва30 июл Вести.Украинские военные перед бегством с позиций в районе Малой Слободки Сумской области сожгли останки сослуживцев. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Как передает агентство ТАСС, речь идет о подразделениях 2-го батальона 104-й отдельной бригады теробороны ВСУ.

Уточняется, что боевики вынуждены были спешно покидать населенный пункт ввиду решительных действий российских сил.

Перед бегством украинские националисты сожгли останки собственных побратимов сообщил источник

Ранее сообщалось, что группа украинских боевиков попыталась выйти из района населенного пункта Садки в направлении Могрицы Сумской области, однако оказалась у позиций, которые уже перешли под контроль российских военных.