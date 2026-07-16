Семьи погибших колумбийских наемников потребовали компенсации от Украины Семьи погибших колумбийских наемников требуют компенсации от Киева

Москва16 июл Вести.Семьи граждан Колумбии, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ, требуют от Киева компенсаций и помощи в поисках тел погибших родственников, сообщает китайский портал Sohu.

Уточняется, что многие наемники в рядах ВСУ являются выходцами из Латинской Америки.

По данным авторов статьи, им предлагают менее выгодные условия и отправляют на самые рискованные задания.

В публикации говорится, что родственникам погибших крайне сложно добиваться положенных выплат и получать информацию о судьбе близких.

Ранее стало известно, что наемники ВСУ в Харьковской области не стали выполнять приказ и отступили.