Москва12 июлВести.Два колумбийских наемника, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины, были уничтожены на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По информации ведомства, в ходе боевых действий ликвидированы граждане Колумбии Нильсон Пардо и Исак Мальдонадо. Собеседник агентства отметил, что украинское командование отправляет иностранных бойцов на передовую в качестве "пушечного мяса".
Уточняется, что Нильсон Пардо пересек границу Украины 29 мая текущего года и был уничтожен менее чем через месяц после прибытия военнослужащими 68-й дивизии Ленинградского военного округа (ЛенВО).