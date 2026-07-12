Бойцы ЛенВО уничтожили двух колумбийских наемников под Купянском Два колумбийских наемника ВСУ уничтожены на купянском направлении

Москва12 июл Вести.Два колумбийских наемника, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины, были уничтожены на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По информации ведомства, в ходе боевых действий ликвидированы граждане Колумбии Нильсон Пардо и Исак Мальдонадо. Собеседник агентства отметил, что украинское командование отправляет иностранных бойцов на передовую в качестве "пушечного мяса".

Уточняется, что Нильсон Пардо пересек границу Украины 29 мая текущего года и был уничтожен менее чем через месяц после прибытия военнослужащими 68-й дивизии Ленинградского военного округа (ЛенВО).