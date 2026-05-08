Москва8 маяВести.Колумбийские военные, сражающиеся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершали попытки прорваться к границе с Россией.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Военкоры русской весны" ("РВ").
В публикации говорится, что российские военнослужащие успешно отбили атаку иностранных наемников в районе Белгородской области.
Часть наемников уничтожена, часть взята в пленотмечается в материале
Ранее сообщалось, что российские средства радиоэлектронной разведки (РЭР) перехватили разговор наемников из Колумбии, в котором они выдали расположение складов и маршруты передвижения.