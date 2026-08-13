Москва13 авг Вести.Киевский режим продолжит затягивать возвращение российских военнослужащих для выдвижения все новых требований к Москве в будущем. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Так военкор прокомментировал бездействие Киева после публикации российским омбудсменом двух списков с фамилиями украинских военных.

Мы не раз говорили, что в приоритете у украинской стороны при обменах оказываются отдельные категории пленных. "Избранные" – наемники и лица с радикальными взглядами. Рядовые мобилизованные Киеву не нужны. Затягивание обмена военнопленными, а это сугубо гуманитарный вопрос – это часть тактики киевского режима. Хунта будет и дальше затягивать возвращение российских военнослужащих, просто считая их "ценным активом" для выдвижения все новых требований к Москве уверен Поддубный

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова опубликовала список из 273 украинских военных, которых Россия готова передать Украине в рамках обменного процесса. Накануне омбудсмен сообщила, что российская сторона готова обменять 224 украинца, осужденных по различным статьям.