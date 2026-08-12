Лантратова: список из 224 украинцев согласован, но Киев не спешит их забирать

Лантратова: Киев не спешит принимать более 200 украинцев в рамках обмена Лантратова: список из 224 украинцев согласован, но Киев не спешит их забирать

Москва12 авг Вести.Россия готова обменять украинцев, осужденных по различным статьям на территории России, список на обмен состоит из 224 фамилий. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Россия готова "отдать их хоть завтра утром" ради того, чтобы "забрать своих", написала Лантратова. Речь, по ее данным, идет о жителях ДНР, ЛНР, Крыма, кто с 2014 года, с 2022 года, "ждет возвращения долгие годы".

По ее словам, Украина отказывается забирать своих граждан. "Им не нужны эти 224 человека", - написала омбудсмен в MAX, добавив, что Киеву "нужен пиар, а не жизни людей".

Ранее Лантратова заявила, что Украина выбрала новую стратегическую позицию - Киев целенаправленно бьет по мирным гражданам.