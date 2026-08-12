Москва12 авгВести.Россия готова обменять украинцев, осужденных по различным статьям на территории России, список на обмен состоит из 224 фамилий. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Россия готова "отдать их хоть завтра утром" ради того, чтобы "забрать своих", написала Лантратова. Речь, по ее данным, идет о жителях ДНР, ЛНР, Крыма, кто с 2014 года, с 2022 года, "ждет возвращения долгие годы".
По ее словам, Украина отказывается забирать своих граждан. "Им не нужны эти 224 человека", - написала омбудсмен в MAX, добавив, что Киеву "нужен пиар, а не жизни людей".
Ранее Лантратова заявила, что Украина выбрала новую стратегическую позицию - Киев целенаправленно бьет по мирным гражданам.