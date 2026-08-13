Москва13 авг Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова опубликовала список из 273 украинских военных, которых Россия готова передать Украине в рамках обменного процесса.

Накануне омбудсмен сообщила, что российская сторона готова обменять 224 украинца, осужденных по различным статьям, однако Украина не торопится возвращать своих граждан.

Мы публикуем список из еще 273 украинских военнослужащих, которых мы готовы передать в ходе ближайших этапов обмена для их скорейшего возвращения к своим родным и близким написала Лантратова в Telegram

Она отметила, что большинство из этих людей находятся в России с 2022 года.