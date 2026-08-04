Лантратова заявила о новой тактике Киева в ударах по РФ Лантратова: Киев ежедневно целенаправленно бьет по мирным гражданам РФ

Москва4 авг Вести.Украина выбрала новую стратегическую позицию - Киев целенаправленно бьет по мирным гражданам, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, комментируя атаку ВСУ на Подмосковье. Ее слова приводит ТАСС.

Каждый день мы видим такую стратегическую позицию Украины. Они просто целенаправленно теперь бьют только по мирным жителям. Они избрали эту новую тактику, чтобы пытаться давить через самое больное сказала она в кулуарах форума "Территория смыслов" в Сенеже

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о пяти погибших в результате атаки беспилотников на регион.