Лантратова: киевский режим делит людей на сорта и решает, кто имеет право жить Лантратова: украинские власти поделили людей на сорта

Москва25 июл Вести.Киевский режим делит людей на сорта и по своему усмотрению отказывает "неугодным" в праве на жизнь. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Омбудсмен подчеркнула в интервью ТАСС, что от действий ВСУ в Донбассе погибли тысячи человек. И это беззащитные люди, добавила она.

Удивительным образом их делят на людей "первого сорта", людей "второго сорта". То есть люди "первого сорта" - они имеют право на жизнь, а люди "второго сорта", имеются в виду люди Донбасса, дети Донбасса, - они права на жизнь, видимо, совершенно не имеют сказала Лантратова

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в интервью ИС "Вести", что главе киевского режима Владимиру Зеленскому удобнее вести с Россией террористическую войну, чтобы было меньше разговоров о поражениях украинской армии на поле боя. При этом Мирошник напомнил, что для совершения террористических актов используются военные средства, которые поставляет Западом.