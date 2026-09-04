Мирошник: Киев не пускает международные организации в свои секретные тюрьмы

Мирошник: Киев отказывается пускать международные организации в секретные тюрьмы Мирошник: Киев не пускает международные организации в свои секретные тюрьмы

Москва4 сен Вести.Киев не дает международным организациям допуск к своим секретным тюрьмам, где проводят пытки над пленными, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

Международные организации нам констатируют, что они туда допуска не имеют, что они слышали о тюрьмах и видели какие-то показания, но украинская сторона их туда не допускает приводит РИА Новости слова Мирошника

В секретных тюрьмах злобствуют сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР), а также спецслужбы "для выбивания каких-то показаний", подчеркнул посол.

Целый ряд подразделений их содержат для выполнения своих задач, а именно, минуя всевозможные правовые протоколы, затащить туда человека, поиздеваться над ним, заставить его признаться в чем-то уточнил Мирошник

Военнопленных, находящихся в секретных тюрьмах Украины, пытают высоким током и натравливают на них собак. По словам Мирошника, такие тюрьмы расположены вдоль линии боевого соприкосновения на Украине.