Москва4 сенВести.Киев не дает международным организациям допуск к своим секретным тюрьмам, где проводят пытки над пленными, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью РИА Новости.
Международные организации нам констатируют, что они туда допуска не имеют, что они слышали о тюрьмах и видели какие-то показания, но украинская сторона их туда не допускаетприводит РИА Новости слова Мирошника
В секретных тюрьмах злобствуют сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР), а также спецслужбы "для выбивания каких-то показаний", подчеркнул посол.
Целый ряд подразделений их содержат для выполнения своих задач, а именно, минуя всевозможные правовые протоколы, затащить туда человека, поиздеваться над ним, заставить его признаться в чем-тоуточнил Мирошник
Военнопленных, находящихся в секретных тюрьмах Украины, пытают высоким током и натравливают на них собак. По словам Мирошника, такие тюрьмы расположены вдоль линии боевого соприкосновения на Украине.