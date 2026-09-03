Ток, собаки и медикаменты: Мирошник рассказал о пытках в тюрьмах Украины Мирошник рассказал о пытках в секретных тюрьмах Украины

Москва3 сен Вести.Военнопленных, находящихся в секретных тюрьмах Украины, пытают высоким током и натравливают на них собак. Подробностями этих зверств в беседе с RT поделился посол по особым поручениям МИД России и вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

По словам посла, украинские спецслужбы без стеснения проявляют свои садистские наклонности.

Там разворачивается все что угодно. И перечень инструментариев издевательств, истязаний, он может описываться достаточно долго, начиная от электрических стульев, заканчивая травлей собаками и использованием всевозможных медикаментов — это все, к сожалению, в этих секретных тюрьмах присутствует сказал он

При этом международные правозащитники в курсе о существовании таких тюрем, но их туда не пускают. А все потому, что местонахождение "пыточных" хранят в строгом секрете – сотрудники скрывают свои имена и лица.

В таких подпольных тюрьмах надзиратели, полицаи, истязатели, все называют друг друга "Петрович ". И у военнопленных требуют себя так называть. Скрывают свои имена, носят балаклавы, максимально прячут данные о том, где находится эта тайная тюрьма и так далее. Они понимают, что совершают преступление, и очень боятся ответственности дополнил Мирошник

В начале августа вернувшийся на Украину в рамках обмена пленными мужчина умер в одном из госпиталей Киева после регулярных истязаний со стороны Службы безопасности Украины. Кончину связали с онкологией, однако врачи сообщили российским силовикам, что настоящей причиной смерти мужчины стала остановка сердца после пыток электричеством.