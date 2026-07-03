Москва3 июл Вести.Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что необходимо немедленно прекратить применение пыток в отношении российских военнопленных на Украине. Об этом он сказал на 62-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

По словам Тюрка, которые приводит ТАСС, около половины российских военнопленных, с которыми беседовали сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по правам человека после их захвата Украиной, сообщили о пытках или других формах жестокого обращения.

Около половины военнопленных, захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники моего управления, рассказали о пытках или других видах жестокого обращения сказал Тюрк на 62-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве

Верховный комиссар отметил, что, по имеющимся данным, подобные случаи происходили преимущественно в местах временного содержания до перевода военнопленных в официальные учреждения.

Тюрк подчеркнул, что запрет на применение пыток является абсолютным, и заявил о необходимости привлечения виновных к ответственности. При этом он не уточнил, о каком количестве пострадавших идет речь.